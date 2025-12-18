ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Euro Bölgesi'nde son büyüme verileri, ECB tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. ABD tarifelerine ihracatçıların beklenenden daha iyi uyum sağlaması ve Almanya’da iç talebin güçlenmesi, imalat sektöründeki zayıflığı dengeledi. Enflasyon ise hizmet sektöründeki fiyat artışlarının etkisiyle ECB’nin %2 hedefi civarında seyrediyor ve bu seviyelerde kalması bekleniyor.

Bu görünüm, ECB’nin bugün büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açabilir. Böyle bir adım, geçen yıl hazirana kadar politika faizini %4’ten %2’ye indiren gevşeme sürecinin fiilen sona erdiğine işaret edebilir. ECB Yönetim Konseyi içindeki bazı üyeler bu mesajın daha önce verilmesini istemişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde’a, bazı yatırımcıların faiz artışına yönelik beklentileri nedeniyle bu konunun sorulması bekleniyor. Ancak ekonomistler, imalat sektöründeki atıl kapasite nedeniyle bu tartışmanın erken olduğu görüşünde. Ekonomistlerin çoğu, ECB’nin 2026 ve 2027 boyunca faizleri mevcut seviyelerde tutacağını öngörüyor.