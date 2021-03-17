'ECB'nin faizleri henüz alt sınıra ulaşmadı'

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Lane, "Alt sınırda olduğumuzu düşünmesek de, faiz oranları zaten düşükken, tarihsel normlara kıyasla parasal teşvik sağlamak için açıkça daha az yer var" dedi.

Aynı zamanda ECB'nin Başekonomisti olan Lane, yüzde 2'lik bir enflasyon hedefine ulaşmayı da, "yokuş yukarı tırmanış"a benzetti ve dünya genelinde hiçbir merkez bankasının bu hedefe "süper hızlı" ulaşmasının beklenmediği için "sabır gerekli" olduğu uyarısı yaptı.