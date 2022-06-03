ECB'nin haziranda faiz artırması beklenmiyor

ING Analisti Carster Brzeski yaptığı değerlendirmede, "ECB'nin bir faiz artırımına gitmesi ihtiyacı açık. Ancak bankanın önceden ortaya koyduğu faiz artırımından önce varlık alımlarının sona erdirileceği taahhüdü haziran ayında bir artırımı engelliyor" dedi.

Brzeski, ECB'nin haziran toplantısında beklenmedik bir faiz artırımı kararı almasının kredibiliteye ve ileri dönük yönlendirmeye zarar vereceğini savunarak "Gelecek hafta bir faiz artırımı imkansıza yakın" dedi.

Danske Bank stratejistleri de ECB'nin faiz artırımına temmuzda başlayacağını öngörüyor.