'ECB'nin ilk faiz indirimi martta gelebilir'

NatWest Markets, 2024 yılında ECB'den 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini ve bunun piyasanın fiyatladığı yaklaşık 60 baz puandan daha fazla olduğunu belirtti.

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Stratejistler yayınladıkları notta, "Mart ayında bir indirim gerçekleşmese bile mevcut piyasa fiyatlamasına göre ve belki de daha hızlı bir şekilde daha fazlasının fiyatlandığını görebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Piyasalar ECB'nin perşembe günü yapılacak toplantısında faiz oranlarının değiştirilmeyeceğini öngörüyor.