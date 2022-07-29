Estonya'da yayınlanan Postimees gazetesine konuşan de Guindos, "ECB'nin kur hedefi yok. Ancak kur, projeksiyonlarımızı hazırlarken hesaba kattığımız önemli bir makroekonomik gösterge" dedi.

De Guindos, "Geçtiğimiz hafta aldığımız faiz kararında elbette kur da değerlendirildi" dedi.

Faiz konusunda karar verirken ECB'nin görevinin fiyat istikrarını sürdürmek olduğunu akıllarından çıkarmadıklarını belirten de Guindos, bu nedenle önümüzdeki dönemde de faiz konusunda kararları enflasyon gelişiminin yönlendireceğini vurguladı.