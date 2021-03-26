'ECB'nin verdiği destekler krizi engelledi'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm ve enflasyon görünümünün "kayda değer şekilde" kötüleşmesine rağmen, ECB'nin yaptığı müdahalelerin COVID-19 salgınının neden olduğu halk sağlığı krizinin olgunlaşmış, tam olarak gelişmiş bir finansal krize dönüşmesini engellediğini söyledi.

ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) ile benzeri görülmemiş maliye ve para politikası desteğini zorladığını, teşvik ettiğini belirten Schnabel, bu adımların oldukça olumlu finansal şartları başarılı şekilde sağladıklarını vurguladı.

Schnabel, "Enflasyonun uzun bir dönem ısrarcı ve tekrarlayan şekilde aşağı yönlü şaşırtmasından sonra, piyasalar artık enflasyonun önceden beklenenden daha güçlü şekilde yükselmesi riskini dışlamaz hale geldiler" diye konuştu.

ECB'nin niyetinin tüketim ve yatırımları öne çekmek için teşvikler sağlamak üzere faizleri düşürmek olduğunu belirten Schnabel, Banka'nın krizin sosyal ve ekonomik maliyetlerini azaltmakta üzerine düşeni yaptığını belirtti. Schnabel, "Fiyat istikrarına bağlılığımızın yönlendirdiği desteği ekonomiye güçlü ve etkili şekilde sağlamaya devam edeceğiz" dedi.