EIA petrol talebi için tahminlerini revize etti
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2021 ve 2022 yılları için küresel petrol talebi tahminlerini revize etti.
EIA dün yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda 2021 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 60 bin varil/gün artırarak 5,05 milyon varil/günden 5,11 milyon varil/güne çıkardı ve günlük tüketimin 97,5 milyon varil/gün olacağını öngördü.
İdare, 2022 yılı için talep artışı beklentisini ise 130 bin varil/gün düşürerek 3,35 milyon varil/gün seviyesine çekti.
ABD'nin petrol üretiminin ekim ayında, eylül ayındaki 10,7 milyon varil/günden 11,4 milyon varil/güne yükseldiğini belirten EIA, aralık ayında üretimin 11,6 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti. 2021 yılında ortalama üretimin 11,1 milyon varil/gün olmasını bekleyen EIA, 2022 yılında ise üretimin 11.9 milyon varil/güne çıkacağını öngördü.
Enerji Bilgi İdaresi raporunda ayrıca ABD'nin doğal gaz üretiminin bu yıl rekor kırmasının beklendiği ifade edildi.
2021 yılı için doğal gaz üretim tahminini 93,34 milyar feet küp/gün olarak duyuran EIA, 2020'de 91,49 milyar feet/küp olan günlük üretimin 2022'de 96,69 milyar feet/küp seviyesine çıkmasını bekliyor.