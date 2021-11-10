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EIA petrol talebi için tahminlerini revize etti

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2021 ve 2022 yılları için küresel petrol talebi tahminlerini revize etti.

10.11.2021 - 08:19 |
EIA petrol talebi için tahminlerini revize etti

EIA dün yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda 2021 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 60 bin varil/gün artırarak 5,05 milyon varil/günden 5,11 milyon varil/güne çıkardı ve günlük tüketimin 97,5 milyon varil/gün olacağını öngördü.

İdare, 2022 yılı için talep artışı beklentisini ise 130 bin varil/gün düşürerek 3,35 milyon varil/gün seviyesine çekti.

ABD'nin petrol üretiminin ekim ayında, eylül ayındaki 10,7 milyon varil/günden 11,4 milyon varil/güne yükseldiğini belirten EIA, aralık ayında üretimin 11,6 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti. 2021 yılında ortalama üretimin 11,1 milyon varil/gün olmasını bekleyen EIA, 2022 yılında ise üretimin 11.9 milyon varil/güne çıkacağını öngördü.

Enerji Bilgi İdaresi raporunda ayrıca ABD'nin doğal gaz üretiminin bu yıl rekor kırmasının beklendiği ifade edildi.

2021 yılı için doğal gaz üretim tahminini 93,34 milyar feet küp/gün olarak duyuran EIA, 2020'de 91,49 milyar feet/küp olan günlük üretimin 2022'de 96,69 milyar feet/küp seviyesine çıkmasını bekliyor.

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