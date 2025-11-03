Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %3,41 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,16 ve konutta %0,45 oldu.

Haberin Devamı

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,52 ARTTI, AYLIK %2,43 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,72 artış olarak gerçekleşti.