Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi ekim ayında yıllık %2,2 arttı.

10.12.2025 - 10:03
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

