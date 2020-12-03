CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Ekonomi hala derin resesyonda'
03.12.2020 - 07:29 |

'Ekonomi hala derin resesyonda'

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ile ilgili "Ekonomi hala derin resesyonda." dedi.

'Ekonomi hala derin resesyonda'
ABONE OL

New York Fed Başkanı John Williams, bir geri tepme yaşanmış olsa da ABD ekonomisinin koronaviris salgınının ekonomik aktivite üzerinde baskı yapmaya devam ettiği ortamda hala gerilimli bir durumda olduğunu söyledi.

Ekonomik aktivite yılın ilk aylarındaki devasa daralmadan bir miktar geri toparlanmış olsa da "hala çok derin bir resesyondayız" ifadelerini kullanan Williams, ekonominin COVID-19 aşısı geldiğinde toparlanabileceğini, ancak yüksek belirsizliğin devam ettiğini de belirtti.

Williams konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirme yapmadı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukların özel fotoğraflarını toplamıştı... Şoke eden gelişme!

Çocukların özel fotoğraflarını toplamıştı... Şoke eden gelişme!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

İranlı kimyager iş üstünde basıldı

İranlı kimyager iş üstünde basıldı

Sıradaki Haber