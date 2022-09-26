'Ekonomide yavaşlamaya ihtiyaç var'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ekonomide devam eden ivme dikkate alındığında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu önemli istihdam kayıplarına yol açmadan yatıştırabileceğine inandığını söyledi.

CBS'e konuşan Bostic, "Eğer geçmişe bakarsanız istihdam kayıplarının önceki yavaşlamalara göre daha küçük olması yönünde gerçekten iyi bir şansımız olduğunu görebilirsiniz" dedi.

"Enflasyon çok yüksek. Aşağı getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmamız gerekli" diye konuşan Bostic, Fed'in ekonomiyi yavaşlatmak, mal ve hizmet talebini arz ile daha paralel seviyeye getirmek, enflasyonu 40 yılın zirvesinden düşürmek için agresif faiz artırımlarına devam edeceğini vurguladı.