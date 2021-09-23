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Ekonomik aktivitede büyüme 5 ayın dibinde

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitede büyüme, koronavirüsün delta varyantının yayılmasını kontrol altına almaya yönelik adımların ve tedarik zincirlerinde sıkıntıların girdi maliyetlerini son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının etkisiyle yavaşladı.

23.09.2021 - 11:50 |
Ekonomik aktivitede büyüme 5 ayın dibinde

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında, ağustos ayındaki 59 puandan son 5 ayın en düşük seviyesi olan 56,1 puana geriledi. Ancak Bileşik PMI, son 7 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin üzerinde kalmayı da başardı.

Eylül ayında hizmet sektörü PMI da mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ağustos ayında 59 puan olan ve eylül ayında 58,5 puan olması beklenen hizmet PMI 56,3 puana geriledi.

İmalat sektörü PMI da eylül ayında, şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ağustos ayında 61,4 puan olan ve eylülde 60,3 puana gerilemesi beklenen imalat PMI 58,7 puana düştü.

Eylül ayında girdi maliyetlerini izleyen alt endeks, 70,5 puan ile 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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