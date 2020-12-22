Ekonomik Büyüme Nedir? Sürdürülebilir Ve Reel Ekonomik Büyüme Ne Demektir?

Hayatın her alanına tesir eden ve önemli olan ekonomik büyüme, toplumsal açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı internetten araştırılan ekonomik büyüme pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyümeyi basit örnekler ele alarak anlatmak mümkün. Örneğin herhangi bir ülkenin yıllık olarak farklı sektörlerden üretimleri ele alınsın. Bu üretimler neticesinde satışı yapılması ile beraber ülkenin yıllık bir gelir kazandığı düşünülsün.

Ardından bir sonraki yıl aynı ürünlerden daha fazla üretim ile daha fazla satış elde edilsin. Bu doğrultuda bir önceki yıla göre elde edilen kazanç daha fazla olduğu için, ülke yıllık ekonomik büyümeye girmiş anlamına gelmektedir. Bunu diğer bir ifade ile ciro demek mümkün. Eğer bir yıl sonraki üretim daha düşük ve kazancı daha az olursa, o vakit ekonomik küçülme yaşanmış anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Ne Demektir?

Sürdürülebilir ekonomik büyüme aslına bakılırsa ekonomik büyümenin uzun vade yayılmış bir haline denir. Yukarıda verilen örnek ele alındığı zaman, bir ülkenin uzun vadeli yıllık ciro artışının sabit olarak yükselmesi sürdürülebilir ekonomik büyüme anlamına gelmektedir. Bu sadece bir ülke değil aynı zamanda bir şirket veya farklı bir kurum şeklinde de ifade edebilir. Tabii bu sürdürülebilir ekonomiyi yakalayabilmek için, uluslararası çapta pek çok farklı değişken süreç içerisinde yer alır. Ülkenin kaynakları, üretim kapasitesi, gücü ve para biriminin gücü gibi birçok unsur söz konusu olur.

Reel Ekonomik Büyüme Ne Demektir?

Nominal büyüme oranının enflasyondan arındırılmış haline reel ekonomik büyüme denmektedir. Nominal büyüme ise bu konuda ilk bakışta görülmüş olan büyüme şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda anlık olarak gerçek büyüme şekilde ifade etmek mümkün.