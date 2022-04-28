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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Nisan ayında ekonomik güven endeksi 94,7 oldu.

28.04.2022 - 10:06 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi mart ayında 95,7 iken, nisan ayında %1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi %7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi %0,5 oranında düşerek 107,7 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %3 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 oranında yükselerek 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3 oranında artarak 83,5 değerini aldı.