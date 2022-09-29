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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 seviyesinde gerçekleşerek değişim göstermedi.

29.09.2022 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

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