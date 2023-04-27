Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Nisan ayında 102,2 oldu.
27.04.2023 - 10:07 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında %3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi %9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.
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