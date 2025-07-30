Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 96,7 iken, Temmuz ayında %0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.