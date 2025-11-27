Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında %1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.
27.11.2025 - 10:15 |
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.