Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEkonomik güven endeksi açıklandı
HaberlerUzmanparaEkonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında %1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.

27.11.2025 - 10:15 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.

Doğu Karadeniz'den 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Ekonomi aralık ayına yoğun gündemle girecek

Ekonomi aralık ayına yoğun gündemle girecek