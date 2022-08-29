Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,3 oldu.
29.08.2022 - 10:06 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerine geldi.