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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi 2022 yılı Kasım ayında 96,9 oldu.

29.11.2022 - 10:02 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 iken, kasım ayında %0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.

Bir önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 118,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

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