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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Ocak ayında 99,3 oldu.

30.01.2023 - 10:04 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 yılı Ocak ayında %1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre 2023 yılı Ocak ayında tüketici güven endeksi %4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.

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