Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Haziran ayında 101,1 oldu.
23.06.2023 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 103,7 iken, haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.