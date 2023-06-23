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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Haziran ayında 101,1 oldu.

23.06.2023 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 103,7 iken, haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

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