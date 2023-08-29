Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi 94,1 oldu.
29.08.2023 - 10:14 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,3 iken, ağustos ayında %5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.