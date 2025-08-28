Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında %1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.

28.08.2025 - 10:04 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

Katılım sigortacılığının prim üretimi 32,5 milyar lirayı aştı

Katılım sigortacılığının prim üretimi 32,5 milyar lirayı aştı

Beşiktaş tur için Lausanne'ı ağırlıyor! Maçın heyecanı canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Beşiktaş tur için Lausanne'ı ağırlıyor! Maçın heyecanı canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de