Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında %1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.
28.08.2025 - 10:04 |
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.