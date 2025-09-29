Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında %0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.