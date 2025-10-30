Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 98,0 iken, Ekim ayında %0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı.
30.10.2025 - 10:37 |
Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.