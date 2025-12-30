Ekonomik güven endeksi belli oldu
30.12.2025 - 10:10 |
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.