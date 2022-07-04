'Ekonomilerin çoğu resesyona girecek'

Nomura sıkılaşan hükümet politikalarının ve artan yaşam maliyetlerinin küresel ekonomide büyümenin yavaşlamasına yol açmasına bağlı olarak birçok büyük ekonominin gelecek 12 ayda resesyona gireceğini savundu.

Nomura, ABD ile birlikte Avustralya, Euro Bölgesi, Güney Kore, İngiltere, Japonya ve Kanada'nın gelecek yıl resesyona girmelerini beklediğini ortaya koydu.

Merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma, kredibilitelerini yeniden tesis etmek için para politikasında sıkılaştırma yönündeki adımlarında aşırıya kaçabileceklerini öngören Nomura, merkez bankalarının 2023 yılında faizleri indirmeye başlayacaklarını da öne sürdü.

Nomura raporunda "Dünya ekonomisinin senkronize şekilde büyümede yavaşlamaya girme işaretlerinin artması, ülkelerin toparlanma için ihracatta büyümeye artık bel bağlayamayacakları anlamına geliyor ve bizim resesyonu tahmin etmemizi teşvik ediyor" denildi.

ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin 2023 yılında yüzde 1 daralacaklarını tahmin eden Nomura, faiz artırımlarının konut sektöründe krizi tetiklemesi halinde Avustralya, Güney Kore ve Kanada'da tahmin edilenden daha derin resesyon riski bulunduğunu vurguladı.

Nomura, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) devam eden destek politikasının etkisiyle daha ılımlı bir resesyon yaşanacağını öngördü.