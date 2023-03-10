'Ekonomimiz kuvvetli görünümünü sürdürdü'

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati, "Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz, bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür. Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.