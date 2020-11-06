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06.11.2020 - 08:57 | | DHA

'Ekonominin kriz öncesine dönmesi zaman alacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı ve Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının son aylarda yavaşladığına dikkat çekti.

'Ekonominin kriz öncesine dönmesi zaman alacak'
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Powell, Fed'in on iki günlük para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışın "özellikle endişe verici" olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ekonomi hala büyüyor ancak bu konuda kimsenin rahat hissettiğini söylemem. Genişlemenin ilk beş, altı ayını beklenenden daha iyi atlattık ama bu hastalıkla ilgili oldukça mütevazı olmalıyız. Hastalık henüz ortadan kalkmadı."

Powell'a göre merkez bankası ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen varlık alımları, krizle birlikte finansal koşulları hafifletti ve ekonomiye destek verdi.

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