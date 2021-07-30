Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Haziran 2018'den bu yana ilk defa "genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği" gösteren 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018'den bu yana eşik değeri olan 100'ün altında seyrediyordu.

Özellikle salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinde tamamladı.

Yeni yıla aşılama çalışmalarının da pozitif etkisiyle güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, martta 98,9, mayısta 92,8 ve haziran da 97,8 değerini aldı.

Aşılama çalışmalarındaki başarıların yanında temmuzda başlayan yeniden normalleşme süreciyle ivmelenen endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 100,1 değerine çıkarak, 38 ayın en yüksek seviyesini gördü.

"Ekonomiye duyulan güvenin kalıcı olacağını görebiliriz"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekonomik güven endeksinin son üç yıllık dönemde ilk defa kritik değer olan 100 seviyesinin üzerine çıktığını söyledi.

Endeksin 100'ün üzerinde olmasının ekonomiye ilişkin iyimserliği gösterdiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Şener, "Normalleşmeye geçişle birlikte turizm gelirlerinin artması, ihracatta rekorların kırılması ve daha önemlisi imalat sanayi verilerinin de yukarı yönlü olması ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı." dedi.

Yükselişin sürpriz olmadığını ifade eden Şener, endeksin alt sektörlerinde de yukarı yönlü ivmelenme görüldüğünü, bu durumun da gelecekteki yükselişleri desteklediğini söyledi.

Şener, normalleşmeyle ekonomiye dönük iyimserliğin gelecek aylarda da devam edebileceğini belirterek, "Endeksin 100'ün üzerinde olması, genel piyasa beklentilerine de pozitif yansıyor. Ekonomik güven endeksindeki yükselişler tüketici güven endeksi ile desteklenirse ekonomiye duyulan güvenin kalıcı olacağını görebiliriz." diye konuştu.