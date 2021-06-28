Elektrik üretimi nisanda yüzde 29,5 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 32,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 22,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 13,8'i linyit santralleri ve yüzde 13,5'i ithal kömür santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Üretimdeki artışta, tarımsal sulama ve sanayi kaynaklı tüketim etkili oldu. Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,5 artarak 25 milyon 13 bin 327 megavatsaate yükseldi.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 31,5 artarak 20 milyon 457 bin 548 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 44,4'ü sanayi, yüzde 25,7'si mesken ve yüzde 21,8'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 6, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 503 bin 474'e ulaştı. Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 5,5, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 6,1 artarak 90 bin 300 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 28,4'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,7'si barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,2'si linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.