Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaElektrik üretimi rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Elektrik üretimi rekor kırdı

Elektrik üretimi rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuzda elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak rekor kırdığını bildirdi.

22.08.2021 - 11:20 | | AA
Elektrik üretimi rekor kırdı

Bakanlığın, Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, geçen ay elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.

Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14,8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı.

Söz konusu dönemde, rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34 gigavatsaat, güneşten elektrik üretimi 1555 gigavatsaat, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da inanılmaz anlar! 30 saniye ile ölümden döndü

İstanbul'da inanılmaz anlar! 30 saniye ile ölümden döndü

Yapı denetim kuruluşlarına 38 milyon lira ceza uygulandı

Yapı denetim kuruluşlarına 38 milyon lira ceza uygulandı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

Kabil Havalimanı dışında izdiham! 7 Afgan hayatını kaybetti

Kabil Havalimanı dışında izdiham! 7 Afgan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Sıradaki Haber
Kredi çekecekler dikkat! Faizsiz olarak...

Kredi çekecekler dikkat! Faizsiz olarak...

Sıradaki Haber
Kritik süreç başladı! Türkovac mı Sinovac mı?

Kritik süreç başladı! Türkovac mı Sinovac mı?

Sıradaki Haber
İstanbul'da inanılmaz anlar! 30 saniye ile ölümden döndü

İstanbul'da inanılmaz anlar! 30 saniye ile ölümden döndü

Sıradaki Haber