Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış sürüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

Otogazlı otomobil satışları yüzde 66,2 arttı

2020 yılı eylül ayı sonu itibarıyla, otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 158 bin 59 adetle yüzde 40,7 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 15 bin 781 adetle yüzde 4,1 oldu.

Benzinli otomobil satışları eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142,1, otogazlı otomobil satışları yüzde 66,2 ve dizel otomobil satışları da yüzde 23,9 yükseldi.

Elektrikli ve hibrit araç satışlarında artış trendi devam ediyor

Geçen yıl eylül ayı itibarıyla 7 bin 647 hibrit ve 128'de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu yılın eylül sonunda ise 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi.

Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 53,7 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi eylül ayında da devam etti.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 arttı

Otomobil pazarı motor hacmine göre ise 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1,7'lik artışla yüzde 0,2 pay aldı.

Eylül sonunda otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre de 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 160 bin 399 adetle yüzde 41,3, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 118 bin 249 adetle yüzde 30,4'lük paya ulaştı.

Türk halkı elektrikli araç kullanmak istiyor

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir anketin sonuçlarına göre, Türkiye'de elektrikli araç hakkında bilgi sahibi olsun veya olmasın, araştırmaya katılanların çoğu elektrikli araç satın almayı istiyor.

Elektrikli araç satın almak isteyenlerin bu tercihinin arkasında, elektrikli araçların düşük maliyetli, tasarruflu ve çevre dostu olması gibi nedenler ön plana çıkıyor. Elektrikli araç satın almayı düşünmeyenlerde ise elektrikli araç hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış olması ve teknik özelliklerin yetersiz kalacağı yönünde algıların öne çıktığı görülüyor.