CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Elektrikte 211 milyon liralık destek
07.12.2020 - 09:49 | | AA

Elektrikte 211 milyon liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrikte 211 milyon liralık destek
ABONE OL

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira ödenecek.

Bu çerçevede en yüksek ödeme 13 milyon 301 bin 517 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 696 bin 902'şer lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs başvuru sonuçları AÇIKLANDI! 2020-2021 KYK burs ücretleri ne kadar? İşte sorgulama ekranı...

KYK burs başvuru sonuçları AÇIKLANDI! 2020-2021 KYK burs ücretleri ne kadar? İşte sorgulama ekranı...

Milyonlar için yeni dönem başladı! 4 bin 414 lira...

Milyonlar için yeni dönem başladı! 4 bin 414 lira...

Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara'nın gündeminde neler var?

Son Dakika | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? Hangi saat aralığında sokağa çıkabilecekler?

Son Dakika | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? Hangi saat aralığında sokağa çıkabilecekler?

Sıradaki Haber