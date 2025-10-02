Canlı Borsa
Elon Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu.

02.10.2025 - 09:10 | | AA
Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü.

İşlem gününün sonunda ise Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Musk'ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.

