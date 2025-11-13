Emekli promosyonlarına ‘kasım’ ayarı! Bankalarda zirve değişti

Milliyet.com.tr/ÖZEL Yüksek ödeme almak isteyen emekliler banka promosyonu araştırmalarını hızlandırırken, bankalarda en düşük emekli promosyon tutarları 25 bin TL seviyelerinin üzerine çıktı. Kasım ayı itibarıyla pek çok bankada ödemeler 25-31 bin TL aralığında değişkenlik gösteriyor.

PROMOSYONDA ZİRVE DEĞİŞTİ! BİR BANKA ÖDEMEYİ 32 BİN TL’DEN 25 BİN TL’YE DÜŞÜRDÜ

Ekim ayı içerisinde emekli müşterilerine özel 32 bin TL’ye kadar promosyon ödeyen bir banka kasım ayı itibarıyla promosyon kampanyasını güncelledi. 4 Kasım- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

30 BİN TL’NİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPAN 3 BANKA VAR

Kasım itibarıyla bir bankanın promosyon ödemelerini aşağı çekmesiyle birlikte 30 bin TL ve üzeri promosyon ödemesi yapan banka sayısı 3 oldu. 2 bankada ödemeler 30 bin TL’ye kadar çıkarken, bir bankada ödeme 31 bin TL oldu. Kasım kampanyalarıyla birlikte en yüksek promosyon tutarı 31 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

PROMOSYONDA ZİRVEDEKİ BANKA ÖDEMELERİ NEDEN AŞAĞI ÇEKTİ?

Peki promosyon yarışında zirvede olan banka ödemeleri neden düşürdü? Kasım sonrası promosyonlar daha da artar mı? Yeni yılda en yüksek ödeme ne olur? Emekliler ne zaman sözleşme imzalamalı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bankaların kar amacı güden kurumlar olduklarını bilmemiz lazım. Yılbaşından itibaren kendilerine belirli hedefler koyarlar ve bu hedeflerini yakalamaya çalışırlar. Bu yüzden hedefine yaklaşan veya uzaklaşan bankalarda bu tarz artış ve azalışları gözlemlemekteyiz.

Promosyonu 32 bin TL’den 25 bin TL’ye düşüren banka kampanya tarihlerini 4 Kasım ve 30 Kasım tarihleri için açıklamış, ancak yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte emekli maaşlarının 2026 yılındaki akıbeti üç aşağı beş yukarı belli olunca yine promosyon rakamlarının yükseleceğini düşünmekteyiz.

KASIM SONRASI PROMOSYONLAR DAHA DA ARTACAK MI?

Bankalar arasındaki rekabeti ve 2025 yılı hedeflerine ulaşma iştahlarını göz önünde bulundurduğumuzda mutlaka aralık ayında artan promosyon teklifleriyle karşılaşıyor olacağız.

‘ESAS YÜKSELİŞİ ARALIK AYINDA BEKLİYORUZ’

Bankaların promosyon tekliflerindeki esas yükselişi aralık ayında bekliyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi emekli maaşlarının 2026 yılı içinde alacağı değer ve bankaların yıllık hedeflerine ulaşma iştahı belirleyici olacaktır. Promosyonda düşüşü kesinlikle beklemiyoruz.

Haberin Devamı

Artışın ne oranda olacağı ise yukarda saydığımız iki etkene göre netlik kazanacaktır. Bu yüzden promosyon anlaşmaları için en doğru zamanın Aralık ayı olduğunu söyleyebiliriz.

YENİ YILDA PROMOSYONDA ZİRVE NE OLUR?

Emekli aylığı promosyonları için bankalar emekli maaşına orantılı olarak belli bir fiyat aralığında tekliflerde bulunuyorlar. Örneğin en düşük emekli maaşı 20.000 TL’ye kadar olanlar farklı bir teklif, 20.000-30.000 aralığı için farklı bir teklif, 30.000 TL’nin üstü için farklı bir teklifte bulunuyorlar. Bu şartlarda en yüksek promosyon teklifinin 34.000 TL- 36.000 TL aralığında oluşacağını öngörüyoruz.

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANMALI?

Aralık döneminde yapılması en doğru tercih olacaktır. Çünkü bankalar 2026 öngörüsüyle birlikte aralık ayından itibaren yeni rakamlarını belirleyeceklerdir. Tabi karar verirken sadece promosyon bedeli üzerinden değil, bankaların ilave sunduğu imkanlar da değerlendirilmelidir.”