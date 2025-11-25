Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor! Milyonlarca çalışanı etkileyecek

Milliyet.com.tr/ÖZEL Yıllar içerisinde gelişen koşullarla birlikte emekli aylıkları düşerken, bu durum emeklilerin çalışma hayatında kalmasına neden oluyor. Günümüzde pek çok kişi, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ederken, gelecekte bu tarihe karışacak.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıllarda SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile ilk iş girişi 1 Ekim 2008 ve sonrasında olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazanmaları halinde bir tercih yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak.

ÇALIŞMAK İSTEYENİN MAAŞI KESİLECEK

Bu durumda kalanların emekli maaş bağlama dilekçesi vermeleri halinde fiilen bir işte çalışmaları tamamen yasaklanacak. Mevcut işine devam etmek ya da farklı bir işte çalışmak isteyenler ise bu süreçte emekli maaşından feragat etmek zorunda olacak.

Söz konusu tarihten önce sigorta girişi bulunanlar ise yaş fark etmeksizin, bir yandan emekli maaşını almaya devam ederken bir yandan da istedikleri sigortalı işte çalışmayı sürdürebilecek.

SGK'nın ilgili mevzuatında şu ifadeler yer alıyor: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

Haberin Devamı

DÜZENLEME İLE AMAÇLANAN NE?

Peki bu düzenleme ile birlikte amaçlanan ne? İlerleyen süreçte SGK mevzuatında bir değişiklik olur mu? Uygulama kaldırılabilir mi? Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye yanıtlayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Sosyal güvenlik sistemimiz 1999 ve 2008 yıllarında iki önemli reforma uğradı.

Burada 2008 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte hayatımıza giren bir yenilikten bahsedilmekte. Sosyal güvenlik sisteminin yaşayabilmesi ve işsizlere yeni iş kapısı açılması için getirilen birçok yenilikten biriyle daha karşı karşıyayız.

Sisteme mümkün olduğu kadar az yük getirebilmek için yapılan birçok düzenlemeden biri daha. Tabi ki henüz 2008 yılındaki reformun hükümleriyle emekli olanlar yok. Düzenlemedeki esas gayenin emekli olanların çalışma hayatından çıkması ve işsizlere yeni iş kapısı açılması denebilir.

Haberin Devamı

EMEKLİ MAAŞINA KESİNTİ UYGULAMASI İLERLEYEN DÖNEMDE KALDIRILABİLİR Mİ?

4 olması gereken çalışanın emekliye oranı 1,69’larda seyretmektedir. Sistemin bu haliyle ayakta kalması pek mümkün olmadığından devamlı bu alanda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu alanda bir düzenleme beklemek çok olası gözükmüyor. Ancak ilerleyen dönemde ekonomik gerçeklere göre karar verilecektir.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILACAK REFORMLARLA BİRLİKTE EMEKLİ MAAŞLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Emekli maaşları maalesef yeterli değil. Kök maaşları en düşük emekli maaşının altında kalan ve en düşük emekli maaşına tamamlanan milyonlarca emekli bulunmakta. Bu sorun sadece bugünün sorunu değil, sonraki dönemlerde de karşımıza çıkacak bir sorun.

Bu sorunu aşabilmek için BES sisteminin canlandırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra TES dediğimiz Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılında hayatımıza girmesi beklenmekte. Düşük emekli maaşlarına yegane çözümün bu tarz uygulamalar olacağını söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NE OLUR?

Daha önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı, diğer emeklilere yapılan zam oranında veya biraz üzerinde belirleniyordu. Yine aynı oranda bir düzenleme yapılacağını ve en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşının 16.881 TL’den yüzde 10-12 puan bandında artarak 18.500-19.000 TL bandına yükseleceğini, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.671 TL’den %15-17 bandında artışla 26.000-26.500 TL seviyelerine yükseleceğini öngörüyoruz.”