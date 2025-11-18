Emlak vergisinde fahiş artışa sert fren! Yoğun şikayet gelmişti: Gözler Meclis’e çevrildi

Milliyet.com.tr/ÖZEL Emlak vergisini belirleyen rayiç değerlerde bu yıl itibarıyla yaşanan fahiş artışlar hükümetin gündeminde. Kamuoyunda bu yıl emlak vergilerinde 10-15 kata varan artışlar olacağı konuşuluyordu.

MECLİS’E GELMESİ BEKLENİYOR

Emlak vergilerine düzenleme yapılacağına dair en net açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Emlak vergileriyle ilgili gelen şikayetlere değinen Erdoğan, bazı bölgelerde yüzde 18.700’e varan artışların vatandaşın üzerinde haksız bir yük bindirdiğini ifade ederek konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve Meclis’in bilgisine sunulacağını belirtmişti.

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı önümüzdeki 4 yıl için uygulanacak rayiç değerlerle ilgili belirleyici bir yıl oldu. Bu kapsamda bazı belediyelerdeki cadde ve sokaklardaki rayiç değerler çok yüksek oranda artırılmıştı.

‘RAYİÇ DEĞERLER BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR’

Türkiye genelinde son sayılara baktığımızda 56 milyona yakın malik varken bağımsız bölüm sayısı 25 milyonun üzerinde. İstisnalar dışında birçok kişi vergi mükellefi diyebiliriz. Bu durum onların belediyelere ödedikleri vergiyi oldukça etkiliyordu. Bu sadece belediyelere ödenen emlak vergileriyle sınırlı değil. Başta emlak vergisi olsa bile veraset ve intikal vergisi, değer artış kazancı, değerli konut vergisi, tapudaki satış bedelleri ile alakalı rayiç değerler gibi çok sayıda değer kalemini etkiliyordu. Hükümet bu noktada uzlaşmacı bir tavır koydu.



‘4 YILDA BİR KOMİSYON TOPLANIYOR’

Aslında düzenleme oldukça eski bir düzenleme. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında 4 yılda bir takdir komisyonu toplanıyor. Cadde ve sokakların rayicini belirliyor. Ara dönemlerde yeniden değerleme oranının yarısı oranında emlak vergileri artırılıyor. Emlak vergileri belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birisi. Son 4 yılda yeniden değerleme oranı kapsamında artışlar sınırlı kaldı. Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından bir ihtiyaç.

2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 çıkmıştı. Bunun yarısı oranında 2025 yılında emlak vergileri yüzde 21.96 oranında arttı. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 oldu. 4 yıllık döneme denk gelmeseydi emlak vergileri bunun yarısı oranında artacaktı.

‘ARA DÖNEMLERDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ARTIŞ UYGULANMALIDIR’

Emlak vergilerinde ara dönemlerde yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmasına ilişkin kısmın düzenlenmesi mantıklıdır. En azından ara dönemlerde yeniden değerleme oranı kadar bir artışın kabul edilebilir olacağına inanıyorum. Çünkü daha önce de 4 yıllık dönemde fahiş

artışlar nedeniyle Cumhurbaşkanı kararıyla emlak vergisindeki artış yüzde 50 sınırıyla uygulanmıştı.

YENİ DÜZENLEME NE OLACAK?

Daha önce de bir düzenleme emlak vergisi kanununa gelen ek bir madde ile 2018 yılında gelmiş ve en fazla yüzde 50 artırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Ben buna benzer bir düzenleme yapılacağını değerlendiriyorum. Beklentime göre emlak vergilerinin ‘en fazla 1 kat’ artırılabileceğine yönelik bir sınırlama getirilebilir.

‘RAYİÇ DEĞERİ 10 KAT ARTAN BİR YERDE EMLAK VERGİSİ 5 KAT ARTACAKTI’

Emlak vergilerine sınırlama olmasaydı diyelim ki sizin bulunduğunuz caddenin belediyede rayiç değeri 10 kat artırıldı. Ödeyeceğiniz emlak vergisi de 5 kat artmış olacaktı. Diyelim ki caddenizin rayiç değeri 5 bin TL iken 50 bin TL’ye çıktıysa sizin yıllık ödediğiniz emlak vergisi 5 bin TL iken neredeyse 25 bin TL’ye çıkacak bir bedel olacaktı.

‘YURT DIŞINDA SATIŞLAR ANLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Emlak vergileriyle alakalı yurt dışında farklı uygulamalar var. Bunlardan en önemlisi satışların anlık bir sistemle görülmesi ve buna göre de değer haritalarının oluşturulmasıdır. Türkiye’de bu sistemlere geçecek çok sayıda imkan varken eski düzenlemeler sağlıklı bir işleyiş yapmak çok mümkün değil.

Emlak vergisi artışlar sınırlı olursa belediyelerin çoğu gerekli hizmetleri sağlamakta zorlanacaktır. Artışın makul seviyelerde olmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Yüzde 50’den ziyade emlak vergisi artışlarının 1 kat artırılması daha makul geliyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇER?

Ben düzenlemenin aralık ayı içerisinde Meclis’e geleceğini düşünüyorum. Yapılacak düzenlemenin torba yasa ile beraber bir üst sınırlama getirilmesi şeklinde planlandığını söyleyebilirim.