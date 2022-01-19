Emtia hedge fonları güçlü performans sergiledi

Dünyanın en büyük emtia hedge fonlarını takip eden Bridge Alternatif Emtia Hedge Fon Endeksi pandemide toparlanmanın bakır, soya gibi emtialarda yarattığı güçlü talebin etkisiyle 2021 yılında yüzde 19 yükseldi. Endeks 2020 yılında da yüzde 20 artış kaydetmişti.

Bridge Alternatif Emtia Hedge Fon Endeksi'nde yer alan fonların 2021 yılında topladıkları varlık miktarı 2020 yılındaki 10,26 milyar dolardan 13,82 milyar dolara çıktı.