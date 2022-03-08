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'Emtia krizi yuanı güçlendirebilir'

Credit Suisse'in kısa vadeli faiz stratejisinden sorumlu isim olan Zoltan Pozsar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına yanıt olarak uygulanan yaptırımların ateşlediği küresel emtia krizinin daha güçlü bir yuanın önünü açabileceğini söyledi.

08.03.2022 - 11:13 |
'Emtia krizi yuanı güçlendirebilir'

Ukrayna krizinin emtialarda yol açtığı "mükemmel fırtına"nın euro/dolar sistemini zayıflatabileceğini ifade eden Pozsar, bu fırtınanın Batı ekonomilerinde enflasyona katkı yapacağını ve finansal istikrarı tehdit edeceğini de vurguladı.

Pozsar, "Bu kriz, ABD eski Başkanı Richard Milhous Nixon'un doların doğrudan altına dönüştürülebilirliğine son verdiği 1971'den bu yana yaşanan hiçbir şeye benzemiyor. Kriz, savaş sona erdiğinde dolar çok daha zayıf olabilir ve yuan çok daha güçlü olabilir" diye konuştu.

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