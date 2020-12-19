Emtia Nedir? Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır?

Piyasa ipek ve baharat yolları üzerinde bin yıldır varlığını korumaktadır. 10. yüzyılın sonlarından itibaren emtia piyasaları Avrupa'ya mal, emek, toprak ve sermaye tahsisi yapmak için büyümüştür. İlk borsa olarak gösterilen Amsterdam Borsası, mal alışverişinin gerçekleştirildiği ilk emtia borsası olarak da bilinmektedir.



Emtia Nedir?



Emtia ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen isimdir. Emtia ticarete konu olan Altın, Gümüş, Platin, Bakır vb değerli madenler, buğday, pamuk, kakao, mısır vb. tarım ürünleri (tarımsal emtialar), petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları anlaşılmaktadır. Dünyada emtia özelinde borsalar bulunmaktadır. Kullanım alanlarının çok olması ve güncel hayatta rahatlıkla takip edilebilmesi emtia fiyatlarının tahminini kolaylaştırmaktadır.



Doğa olayları, hava şartları ve devlet politikaları ve daha birçok konu emtia fiyatlarını etkilemektedir. Üretim koşulları, talep düzeyleri ve hammadde olanakları fiyat oluşumunda dikkat edilmesi gereken konulardır. Emtia olarak kabul edilmenin 3 şartı mevcuttur. Bu şartlar tarımsal ve endüstriyel ürünlerin ham durumda olması, raf ömrünün bulunması ve fiyatının bir pazar yaratacak şekilde haklı çıkartacak kadar değişiklik göstermesidir. Emtia fiyatlarını belirleyen başlıca unsur arz ve talep ilişkisidir. Emtia ürünleri genellikle vadeli piyasalarda işleme tabi tutulur. Emtia yüksek risk ve getiri sağlayan bir alandır.



Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır?



Emtia Yatırımı yapılırken yatırımcılar paralarını yatırmak için bir yer aradıklarında genellikle risk, mevcut sermaye ve gereken mesleki bilgilere dikkat ederek yatırım yapmaya özen gösterirler. Emtiaların gerçek ticareti borsada yatırım yapmaktan çok daha fazlasını içerir. Emtia Yatırımı yapılırken piyasa hareketliliği oldukça önemlidir. Emtialar çoğunlukla diğer malların ve hizmetlerin üretiminde girdi olarak kullanılır.



Emtia standart piyasalarda işlem gördüğü gibi tezgah üstü piyasalarda da işlem görmektedir. Emtia borsasında işlem yapmak için borsa, forex ve Viop tercih edilebilir. Borsada işlem yaparak oluşturulan pazarlarda alım-satım gerçekleştirilmesi mümkündür. Forex piyasasını tercih eden yatırımcılar ise dünya ile aynı şartlar altında işlem yapma olanaklarına sahip olurlar. Viop üzerinden işlem yapmak isteyenler ise gelecek fiyat üzerinden işlem gerçekleştirebilir.



Bir emtia vadeli işlem sözleşmesine yatırım yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur. Gerekli izni alan aracı kurum seçilmelidir. Emtia alış satış işlemlerini fiziki olarak yapma olanağı bulunduğu gibi, elektronik ortam üzerinden de işlem yapılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise tarım emtiası alanında yatırım yapmak isteyen bir kişi oldukça tercih edebilir. Çünkü tarım emtiasında ani dalgalanmalar meydana gelmediği için risk en aza iner.