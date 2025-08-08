En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,68, mevduat faizi (brüt) %1,79, Euro %1,47 ve Amerikan Doları %0,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,34, mevduat faizi (brüt) %1,46 ve Euro %1,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,16 ve külçe altın %0,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,25 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Amerikan Doları TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,43 oranında yatırımcısına en az reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %15,46, Euro %6,06 ve DİBS %2,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %1,59 ve BIST 100 endeksi %23,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,39 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,35, DİBS %4,88, Amerikan Doları %8,47 ve BIST 100 endeksi %28,54 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.