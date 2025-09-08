Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEn yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
HaberlerUzmanparaEn yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

08.09.2025 - 10:16 |
En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %0,77 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,33, Amerikan Doları %0,95 ve Euro %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,21, DİBS %1,15 ve külçe altın %0,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,52 ve Euro %0,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,14 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,80 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,65, DİBS %3,70, Euro %2,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,11 ve BIST 100 endeksi %11,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,94 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,38, Euro %3,63, Amerikan Doları %8,79 ve BIST 100 endeksi %16,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Özgür Özel'den, İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Özgür Özel'den, İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Arjantin'de muhalefet fırtınası: Seçimi büyük farkla kazandılar!

Arjantin'de muhalefet fırtınası: Seçimi büyük farkla kazandılar!