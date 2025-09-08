En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %0,77 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,33, Amerikan Doları %0,95 ve Euro %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,21, DİBS %1,15 ve külçe altın %0,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,52 ve Euro %0,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,14 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,80 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,65, DİBS %3,70, Euro %2,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,11 ve BIST 100 endeksi %11,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,94 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,38, Euro %3,63, Amerikan Doları %8,79 ve BIST 100 endeksi %16,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.