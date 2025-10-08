En yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %0,63 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38, Euro %0,40, Amerikan Doları %1,27 ve BİST 100 %3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,06, DİBS %1,07, Euro %1,08, Amerikan Doları %1,95 ve BİST 100 %4,15 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,60 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,89 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %36,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %11,26, DİBS %2,78, Euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,12 ve BIST 100 endeksi %11,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,67 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,39, Euro %3,79, Amerikan Doları %8,94 ve BIST 100 endeksi %16,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.