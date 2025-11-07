Canlı Borsa
En yüksek reel getiri külçe altında oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,41, Euro %1,23 ve BİST 100 endeksi %3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;  DİBS %0,12, Amerikan Doları %1,31, Euro %2,12 ve BİST 100 endeksi %4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %11,60, DİBS %4,63, Euro %2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,82 ve BIST 100 endeksi %5,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,67 ve DİBS %0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,97, Amerikan Doları %8,07 ve BIST 100 endeksi %9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

