Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEn yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu
HaberlerUzmanparaEn yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,18 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

08.12.2025 - 10:09 |
En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,89, BİST 100 endeksi %0,50 ve Amerikan Doları %0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,41 ve Euro %0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,86, BİST 100 endeksi %0,47 ve Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,44 ve Euro %0,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haberin Devamı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,74 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %10,91, DİBS %5,79, Euro %4,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,53 ve BIST 100 endeksi %8,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,66, DİBS %2,69 ve Euro %1,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,36 ve BIST 100 endeksi %10,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Taşlar, sopalar, yumruklar havada uçuştu: İki grup arasındaki kavgada ilginç kareler

Taşlar, sopalar, yumruklar havada uçuştu: İki grup arasındaki kavgada ilginç kareler

Suriye'de devrimin 1. yılı! Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Suriye'de devrimin 1. yılı! Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz