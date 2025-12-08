En yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,89, BİST 100 endeksi %0,50 ve Amerikan Doları %0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,41 ve Euro %0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,86, BİST 100 endeksi %0,47 ve Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,44 ve Euro %0,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,74 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %10,91, DİBS %5,79, Euro %4,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,53 ve BIST 100 endeksi %8,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,66, DİBS %2,69 ve Euro %1,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,36 ve BIST 100 endeksi %10,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.