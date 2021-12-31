Enerji ithalat tutarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalatı 6 milyar 597,4 milyon dolar oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 2 milyar 534,5 milyon dolar olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında ithalat yüzde 66,3 artışla 43,53 milyar dolara geldi.