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Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 4 milyar 447 milyon 102 bin dolara yükseldi.

27.10.2021 - 12:48 | | AA
Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 447 milyon 102 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın eylül ayında bu rakam 2 milyar 683 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 65,7 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 azalarak 2 milyon 843 bin 451 tona geriledi.

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