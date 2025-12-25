Enerji piyasalarında ceza oranı belirlendi

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2026 yılı için yüzde 25,49 artışa gidildi. Tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.